Депутат объяснила, за что «грешили» на ушедшего в отставку главу администрации района Карелии

Глава администрации Кондопожского района Виталий Садовников, ушедший в сентябре с этой должности, в период своей работы был объектом критики.

Об этом заявила сегодня на заседании комитета по бюджету парламента Карелии Эмилия Слабунова.

По ее словам, на Садовникова, «грешили во многом, говоря о неэффективности финансового менеджмента администрации».

О бывшем главе администрации Слабунова упомянула в связи проблемой недостатка денег в бюджете Кондопожского района.

Перед отставкой Садовников в интервью газете «Новая Кондопога» говорил, что сам принял такое решение.

«Нужно менять работу раз в 5–7 лет. Запускать новый этап в жизни. У меня для этого есть и опыт, и нужные компетенции», — сказал он.