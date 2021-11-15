Депутат Ольга Билко: Противники QR-кодов в Карелии подталкивают людей к отказу от вакцинации

Оппозиционные депутаты в парламенте Карелии, выступающие против введения QR-кодов, фактически подталкивают людей к отказу от вакцинации и тем самым косвенно становятся виновны в росте заболеваемости, считает депутат Ольга Билко.

Об этом она заявила сегодня на заседании Законодательного собрания при обсуждении проекта изменений в федеральном законодательстве, предусматривающих временное введение QR-кодов в общественных местах

«Многие из тех, кто выступает против QR-кодов, выступают, на самом деле, против вакцинации. Внося сомнения в умы наших граждан о необходимости вакцинации под предлогом дискуссии о QR-кодах, по сути, вы их подталкиваете к решению не вакцинироваться. И вы косвенно принимаете ответственность за их жизнь и здоровье», - сказала Ольга Билко.

По ее мнению, технические проблемы, связанные с введением QR-кодов, на которые ссылаются их противники, могут быть решены – это касается, в том числе, доставки QR-кодов на бумажных носителях и сохранности персональных данных.

«Мы не говорим, что ситуация с заболеваемостью мгновенно улучшится с введением QR-кодов, мы говорим о временной мере для спасения жизней людей. Когда я как врач смотрю наши ежедневные сводки, я вижу, что большинство людей, умерших от ковида, были не вакцинированы. Мне становится больно за наше население. Если бы противники QR-кодов ежедневно сталкивались с этой проблемой, их отношение к этому изменилось бы», - добавила депутат.