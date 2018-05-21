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Новости. Общество
13:28, 21 Мая 2018

Депутат от КПРФ предложил альтернативное название для ордена "Сампо"

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Депутат Заксобрания республики Валерий Шоттуев предложил дополнительный вариант названия учрежденной главой Карелии Артуром Парфенчиковым награды.

Депутат Валерий Шоттуев на заседании комитета предложил альтернативное название для нового ордена.

"Вот название "Сампо". Это такое легендарное название. А почему, например, не назвать бы медаль Вяйнямёйнена?"- поинтересовался Шоттуев.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

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Комментарии

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кир
2018-05-21 16:43:48

Беня, просто отлично!
Сеня
2018-05-21 15:38:07
А , Шоттуев то не заболел ??? Последнее время что то не то говорит .Зачем в Карелии ордена и медали , мы в России живем .
Мизантроп
2018-05-21 15:53:21
Сеня,
Сеня
2018-05-21 16:03:33
Мизантроп, Круто , приставы и буряты похожи будут .
Беня
2018-05-21 15:04:59
Обе идеи просто восхитительны!
Поясню свою мысль, правда немножко языком РЕН-ТВ. :)
Мельница Сампо - это высокотехнологический материализатор чувственных идей, созданный представителем высокоразвитой цивилизацией гипербореев Илмариненом. Мельница принимает команды голосом "Ок Сампо, намолоти-ка мне фунт/мешок/вагон/баржу сахеру" или "ящик/фургон/вагон/баржу водки" или "мешок долларов (можно безналом)" - в результате получается желанный предмет :)
А еще она молотила не шо иное как щщастье, но об этом как-нибудь потом :)
А кто же такой Вяйнемейнен? А это тот, у кто украл генератор халявы, на пару с другим аферистом Леммикайненом у "хозяйки севера" - инфернальной (само собой) старухи Лоухи :)
Вообще, генератор халявы это национальная идея у многих народов. Назвать орден в честь древнегиперборейского генератора халавы - это, безусловно, свежо :) (Представьте орден "Скатерти самобранки" или "Лампы Аладина" или "печатной долларовой машинки" и т.п. :) ) А назвать орден в честь того, кто его стырил - о-о-о! это просто неописуемый восторг! :) Снимаю шляпу :)

Кстати, а почему у коммунистов не сложилось с коммунизмом? А не было в политбюро старика Вяйнемейнена с чудесной "мельницей" :)
grigorjev
2018-05-21 13:44:31
Кругом одни неучи. От мелких писак, до больших чинов. Вот и выходит по народному - не в свои сани, не садись. Тем паче - фальшивым юристам.
Хаос
2018-05-21 13:42:46
Да ну, вот идеальные названия: "пристав", "новый п.", "снова п..", "а у меня начальник п.", ну и "опа, опять п.".
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