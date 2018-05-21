Депутат от КПРФ предложил альтернативное название для ордена "Сампо"

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Депутат Заксобрания республики Валерий Шоттуев предложил дополнительный вариант названия учрежденной главой Карелии Артуром Парфенчиковым награды.
Депутат Валерий Шоттуев на заседании комитета предложил альтернативное название для нового ордена.
"Вот название "Сампо". Это такое легендарное название. А почему, например, не назвать бы медаль Вяйнямёйнена?"- поинтересовался Шоттуев.
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