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Депутат парламента Карелии рассказал о предложении заняться наркоторговлей

Новости. Криминал
11:24, 24 Марта 2022
фото: © Олег Яковлев / РБК

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Наркоторговцы, вербующие помощников через социальные сети, попытались нанять на работу депутата парламента Карелии Ройне Изюмова.

Об этом он рассказал сегодня на заседании парламента при обсуждении отчета МВД об итогах работы за 2021 год.

По его словам, предложение от наркоторговцев поступило на его личный аккаунт.

«Я вступил в переписку, естественно, с целью расследования», - пояснил депутат.

По его словам, злоумышленники предложили ему заработок в размере 50 тыс. рублей в месяц.

Депутат обратился к МВД с предложением активизировать работу по профилактике таких преступлений.

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