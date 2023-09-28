Депутат парламента Карелии рассказала о фельдшере, который приехал на ФАП в Нюхчу

Жителям села Нюхча оказывается плановая доврачебная помощь на ежедневной основе, сообщила заместитель председателя Комитета по здравоохранению и социальной политике Законодательного Собрания Инна Болучевская.

Как написала на своей странице в соцсети парламентарий, после ухода на пенсию фельдшера, в командировку в поморское село Нюхча приехала медицинский специалист со стажем и опытом работы в Сосновецкой амбулатории. Администрация предоставила комнату для проживания медика.

«Условия хорошие, прокомментировала фельдшер Наталья Владимировна (с ней мы знакомы давно). На сегодняшний день жителям оказывается плановая доврачебная помощь на ежедневной основе. В Вирандозеро фельдшер будет выезжать 1 раз в неделю», - отметила Инна Болучевская.

Как отмечается в ответе Минздрава Карелии, который опубликовала депутат, прибывшая и трудоустроенная на данную вакансию специалист, имеет возможность участвовать в программе «Земский доктор» с предоставлением единовременной выплаты.