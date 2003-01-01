Депутат Петросовета Александр Калько присоединился к «Единой России»

Об этом решении руководитель реготделения общественной организации «Деловая Россия» и депутат Петросовета сообщил Артуру Парфенчикову во время рабочей встречи.

9 сентября Глава региона Артур Парфенчиков провел рабочую встречу с председателем Карельского отделения общественной организации «Деловая Россия» Александром Калько. Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества правительства республики и бизнес-сообщества, которые смогут помочь развитию предпринимательства в Карелии.

В официальной части встречи руководитель региона подчеркнул, что рост инвестиционного потенциала — это одна из общих точек интереса профильных министерств и регионального отделения «Деловой России».

- Карелия входит в пул регионов, которые показывают рост инвестиций, несмотря на сложную геополитическую ситуацию. Важно, что у нас сохраняется активность инвестиций в малый и средний бизнес — это результат нашей совместной работы, — подчеркнул Артур Парфенчиков.

Александр Калько поблагодарил руководителя региона за внимание, которое правительство региона уделяет поддержке предпринимательского сообщества и отметил, что работа по улучшению инвестиционного климата в Карелии будет продолжена.

По окончанию официальных переговоров Александр Калько сообщил главе Карелии, который также является секретарем регионального отделения «Единой России», о своем решении вступить в партию.

- Я принял это решение после долгих раздумий, консультаций с коллегами и, самое главное, с учётом мнения и интересов моих избирателей, которых я представляю в Петросовете как депутат от районов Соломенное и Сулажгора. Написал заявление о вступлении в сторонники партии. Это не спонтанный шаг, а осознанный и стратегический выбор. За время своей депутатской деятельности я убедился: многие инициативы, проекты и запросы от наших граждан можно эффективно решать только в тесной связке с исполнительной властью. „Единая Россия“ как партия парламентского большинства является тем самым рабочим инструментом, который позволяет реально решать проблемы, а не просто говорить о них, — пояснил Александр Калько.

По его мнению, развитие региона сейчас во многом зависит от активных предпринимателей, руководителей, коллективов.

- Считаю, что основной ответственной политической силой в стране и в республике является партия «Единая Россия» и правильно строить будущее Карелии совместно.

«Единая Россия» — это самая мощная политическая сила страны, способная продвигать новые идеи, реализовывать масштабные проекты в Карелии. Вижу ваши усилия по привлечению федеральных средств, по выстраиванию политической поддержки изменений в Карелии. Поэтому решил присоединиться к вашей команде», — добавил Александр Калько.

По информации исполкома карельского отделения «Единой России», стаж пребывания в сторонниках партии составляет 6 месяцев. После этого выносится решение о принятии сторонника в партию.