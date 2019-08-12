Депутат Петросовета Ольга Билко рассказала о реализации проекта по благоустройству "Аллеи отцов"

Во время выездного совещания главврач поликлиники №4 и депутат Петросовета проверила ход выполнения программы по благоустройству "Аллеи отцов".

Ольга Билко вместе с руководителем управления благоустройства и экологии Петрозаводска Анной Дудыриной проверила качество выполнения работ подрядчик (ООО "СМС") по благоустройству "Аллеи отцов", которая расположена в микрорайоне Ключевая у поликлиники №4.

В рамках федеральной программы "Формирование городской комфортной среды" начались работы по благоустройству "Аллеи отцов", которые завершатся до октября. Стоимость работ по благоустройству аллеи составит 4,3 млн рублей.





На данный момент происходит подготовка к асфальтированию пешеходных дорожек, отсыпана площадка для парковки автомобилей более чем на 40 мест. Планируется благоустроить газоны, пешеходные ограждения, а также отремонтировать лестничные спуски, которые оснастят пандусами.



"По информации начальника управления благоустройства и экологии Петрозаводска подрядчик не отстает от графика, вопросов к нему в настоящее время нет. Мы надеемся, что все работы будут завершены в срок", – отметила Ольга Билко.





Депутат Петросовета также сообщила, что на территории поликлиники после завершения работ по благоустройству изменится схема движения.



"Около поликлиники будет изменена схема движения: будет закрыт въезд на территорию поликлиники – появится шлагбаум. Пропускать будут лиц с ограниченными возможностями здоровья и автобус, перевозящий пациентов с Кукковки. Остальным посетителям поликлиники, приезжающим на своем автотранспорте, необходимо будет оставлять машину на новой парковке. Схему движения мы разместим заранее на сайте поликлиники", – добавила главврач поликлиники №4.