Депутат Ольга Тужикова пояснила, почему остается в Петросовете

Ольга Тужикова забрала заявление о сложении депутатских полномочий в Петросовете.

Юрист Ольга Тужикова остается в Петрозаводском городском совете. Напомним, ранее она заявляла, что покидает депутатский пост, но свое решение поменяла. «Столице на Онего» она пояснила свою позицию. И это никак не связано с общественной и политической деятельностью.

— Заявление о сложении полномочий было вызвано личными, семейными обстоятельствами. Просто такая деятельность требует много времени, к тебе могут обратиться и в выходные, и в 10 вечера, и надо быть готовой бросить все и ехать к людям. Учитывая, что все это делается на бесплатной основе (депутаты Петросовета не получают никакой зарплаты), то конечно возникает дефицит времени, так как и работу свою надо успевать делать. И вот в какой-то момент семья «взбунтовалась», что совсем не видят меня дома. К счастью, мне удалось урегулировать свой график и найти возможность продолжать общественную деятельность. Осенью 2026 года на выборах вы меня увидите, — поделилась Ольга Тужикова.

Напомним, ранее об уходе Ольги Тужиковой с поста сообщила ее коллега по партии «Яблоко» Эмилия Слабунова.

Добавим, что Ольга Тужикова имеет три высших образования: экологическое, экономическое и юридическое. Помимо депутатской деятельности в Петросовете, она работает юристом. Так, она представляла интересы зоозащитников в Медвежьегорске, когда местные власти выдворяли из приюта собак. Также она защищала интересы и жителей старинного села Шелтозеро, где планировалась рубка леса для строительства турбазы. Напомним, в прошлом году она была одним из кандидатов на должность уполномоченного по правам человека Карелии. В случае избрания она была готова приостановить членство в партии и сложить полномочия. Однако, она не прошла голосование в Заксобрании. Ольга Тужикова вступила в партию «Яблоко» в 2021 году. В Петросовете она является членом Постоянной комиссии по ЖКХ.