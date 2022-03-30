Депутат Петросовета похвалила водителей маршруток за то, что стараются не обрызгать пешеходов

Весеннее половодье снова привело к появлению огромных луж у остановок общественного транспорта в Петрозаводске.
На это обратила внимание депутат Петросовета Галина Васильева.
Она разместила на своей странице Вконтакте фотографии, сделанные на улице Ровио.
«Водители общественного транспорта стараются аккуратно подъезжать как можно ближе к остановке, не создавая трудностей пассажирам при посадке», — говорится в подписи пот фото.
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