Депутат Петросовета предложил обустроить каток на Ключевой

Городской парламентарий Александр Ершов попросил жителей крупного района Петрозаводска поделиться мнением о необходимости создания ледовой площадки.

Депутат Петросовета на своей странице в соцсети обратился к жителям Ключевой после того, как горожане задали ему вопрос: «Почему в центре Петрозаводска есть катки, а у нас на районе никогда не бывает?».

Парламентарий напомнил, что в его детстве на Ключевой, где он вырос, действительно были открытые ледовые площадки. Он сам играл в хоккей на одной из них - у школы №33.

- А сейчас, к сожалению, такого нет. Но почему бы не попробовать вернуть эту добрую традицию? Вместе с моим помощником Кириллом Поповым мы взялись за работу. Надеюсь, уже этой зимой на Ключевой появится хотя бы небольшой, но свой каток, - сообщил Александр Ершов.

Депутат Петрозаводского городского совета по Ключевой попросил местных жителей поделиться мнением под постом, поддерживают ли они идею создания в районе ледовой площадки.

