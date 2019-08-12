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Новости. Общество
16:06, 12 Августа 2019
фото: Петрозаводский городской совет

Депутат Петросовета проверил, как выполняются работы по благоустройству парка Беличий остров

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Андрей Ушаков, депутат Петросовета, провел выездное совещание, в ходе которого проверил качество выполнения работ по благоустройству парка Беличий остров на Кукковке.

Администрация Петрозаводска заключила муниципальный контракт стоимостью 3,8 млн рублей на выполнение работ по благоустройству территории парка Беличий остров.

Депутат Петросовета Андрей Ушаков вместе с руководителем управления благоустройства и экологии Петрозаводска Анной Дудыриной оценили качество проделанной работы в парке.



В рамках контракта уже отремонтированы и оборудованы пешеходные дорожки и дренажная система. На днях на входе в парк установили нестандартное деревянное детское оборудование: паровозик с вагонами, улитки, трактор и целый выводок поросят.



Во время субботников парк очистили от гор мусора. Частично устранены проблемы с подтоплением в некоторых местах.

"В городе мало мест, где горожане могут отдохнуть. И Беличий остров – это одно из тех мест, которое нужно беречь. Администрация города и Петросовет, благодаря неравнодушным жителям Петрозаводска, которые приняли участие в голосовании по выбору объектов для включения в программу "Формирование комфортной городской среды, пытается приукрасить это место отдыха. Парк притягивает людей. Нужно делать все, чтобы сделать это Беличий остров наследием для будущих поколений", – отметил Андрей Ушаков.



Также депутат Петросовета подчеркнул, что необходимо и дальше принимать активное участие в благоустройстве и поддержании парка на должном уровне при помощи муниципальных контрактов и надлежащего финансирования.

До 1 октября подрядчику, организации ООО "Свой дом", предстоит оборудовать детскую площадку, модернизировать систему наружного освещения (будут заменены существующие светильники вдоль главной аллеи и появятся дополнительные опоры), а также установить кормушки для белок, отметила Анна Дудырина.

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Комментарии

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Копатыч
2019-08-12 18:14:32
Результаты подобных проверок в Карелии вся Россия лицезрела в репортаже Аркадия Мамонтова на федеральном канале. Думается, что после этого прошло не одно совещание, на которых срочно выдумывали как бы так извернуться, чтоб и Мамонтов не дурак, но и мы молодцы, бдим, раньше его все знали. Коварным подрядчикам ни копейки не отдадим, заставим все переделать. Только когда-уж зима катит в глаза (как говорил классик). Да и не будет никто и ничего переделывать. Результат увидим весной, когда снег сойдёт вместе с асфальтом.
кир
2019-08-12 18:07:28
Такую "работенку" может каждый освоить. Вот почему людишки ломятся в депутаты.
drug
2019-08-12 17:15:03
Вопрос: а как депутат смог организовать выездное совещание для одного работника мэрии. Какое красивое слово: "совещание", наверно все бумаги оформили, протокол составили, а кто вел протокол ? А он кто по профессии и образованию, он действительно сможет дать профессиональную оценку произведенным работам ???
Или там так же как с дорогами будет.
....подрядчику, организации ООО "Свой дом"... - не устали еще через посредников работать ???? или как всегда свои люди у кормушки.
Статья имела смысл "пиара" , работает же мэрия, а нет, опять "фикция" - "пустышка", подбирайте правильные слова, без грандиозных выездных совещаний.
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