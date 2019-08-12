Депутат Петросовета проверил, как выполняются работы по благоустройству парка Беличий остров

Андрей Ушаков, депутат Петросовета, провел выездное совещание, в ходе которого проверил качество выполнения работ по благоустройству парка Беличий остров на Кукковке.

Администрация Петрозаводска заключила муниципальный контракт стоимостью 3,8 млн рублей на выполнение работ по благоустройству территории парка Беличий остров.



Депутат Петросовета Андрей Ушаков вместе с руководителем управления благоустройства и экологии Петрозаводска Анной Дудыриной оценили качество проделанной работы в парке.





В рамках контракта уже отремонтированы и оборудованы пешеходные дорожки и дренажная система. На днях на входе в парк установили нестандартное деревянное детское оборудование: паровозик с вагонами, улитки, трактор и целый выводок поросят.





Во время субботников парк очистили от гор мусора. Частично устранены проблемы с подтоплением в некоторых местах.



"В городе мало мест, где горожане могут отдохнуть. И Беличий остров – это одно из тех мест, которое нужно беречь. Администрация города и Петросовет, благодаря неравнодушным жителям Петрозаводска, которые приняли участие в голосовании по выбору объектов для включения в программу "Формирование комфортной городской среды, пытается приукрасить это место отдыха. Парк притягивает людей. Нужно делать все, чтобы сделать это Беличий остров наследием для будущих поколений", – отметил Андрей Ушаков.





Также депутат Петросовета подчеркнул, что необходимо и дальше принимать активное участие в благоустройстве и поддержании парка на должном уровне при помощи муниципальных контрактов и надлежащего финансирования.



До 1 октября подрядчику, организации ООО "Свой дом", предстоит оборудовать детскую площадку, модернизировать систему наружного освещения (будут заменены существующие светильники вдоль главной аллеи и появятся дополнительные опоры), а также установить кормушки для белок, отметила Анна Дудырина.