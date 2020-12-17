Депутат Петросовета: "Все поизносились в городской мэрии…" (ФОТО)

Депутат городского совета Галина Васильева возмущена состоянием кресел в большом зале заседаний в администрации Петрозаводска.

Галина Васильева выложила на своей странице в соцсети фото кресел, установленных в большом зале мэрии. Обшивка мебели имеет неприглядный вид: ткань расползлась, нитки торчат в разные стороны.

"Не стыдно? Здесь проходят публичные слушания, совещания руководителей муниципальных учреждений, заседания депутатов Петросовета в период пандемии и др. Всё поизносилось в городской мэрии... Кто хозяин? Не пора ли сдать кресла на перетяжку?" – возмущается депутат Петросовета.

Ранее сообщалось, что "Зодчий" из Санкт-Петербурга вырыл траншеи и набросал кучи камней у мэрии Петрозаводска. Подрядчик сорвал все сроки выполнения работ по благоустройству сквера горсовета, оставив территорию у мэрии в разрушенном состоянии.