Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Операции с наличными в России возьмут под контроль 3
17.12.2020 21:05
Умер основатель кафедры информатики и математического обеспечения ПетрГУ Геннадий Сиговцев 1
Сегодня 11:38
Как получить обещанные Путиным 5 тысяч рублей на детей до 7 лет включительно 5
Сегодня 06:55
Цена на торгах за дачный участок в Карелии возросла в 260 раз 8
Сегодня 07:25
Трактор насмерть задавил ребенка в Карелии (ВИДЕО) 9
17.12.2020 16:33
Пять автомобилей столкнулись в центре Петрозаводска (ВИДЕО) 1
Сегодня 08:05
Следователи начали проверку по факту гибели маленькой девочки под колесами трактора в Костомукше
17.12.2020 20:21

Депутат Петросовета: "Все поизносились в городской мэрии…" (ФОТО)

Новости. Общество
15:38, 18 Декабря 2020
фото: © страница Вконтакте Галины Васильевой
Загрузка...

Депутат городского совета Галина Васильева возмущена состоянием кресел в большом зале заседаний в администрации Петрозаводска.

Галина Васильева выложила на своей странице в соцсети фото кресел, установленных в большом зале мэрии. Обшивка мебели имеет неприглядный вид: ткань расползлась, нитки торчат в разные стороны.

"Не стыдно? Здесь проходят публичные слушания, совещания руководителей муниципальных учреждений, заседания депутатов Петросовета в период пандемии и др. Всё поизносилось в городской мэрии... Кто хозяин? Не пора ли сдать кресла на перетяжку?" – возмущается депутат Петросовета.

Ранее сообщалось, что "Зодчий" из Санкт-Петербурга вырыл траншеи и набросал кучи камней у мэрии Петрозаводска. Подрядчик сорвал все сроки выполнения работ по благоустройству сквера горсовета, оставив территорию у мэрии в разрушенном состоянии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.12.2020, 12:33
"Не так, как обычно": Парфенчиков ввел новые ограничения в Карелии на период новогодних праздников
17.12.2020, 16:33
Трактор насмерть задавил ребенка в Карелии (ВИДЕО)
13.12.2020, 20:45
Грузовой поезд сошел с рельсов в Карелии (СРОЧНО)
16.12.2020, 10:25
Минтруд запретил переносить рабочий день 31 декабря на субботу
12.12.2020, 16:34
У прессы возник закономерный вопрос, на что ушли деньги гранта, выделенные бутафорскому концлагерю в Карелии
13.12.2020, 13:53
В Петрозаводске жители Кукковки вышли на митинг с требованием не затягивать строительство поликлиники у них в микрорайоне

Аналитика

Сегодня 10:17
Капитал
"Клиники на Чайкиной": курортный сезон в январские праздники!
Поездка в санаторий зачастую вызывает множество сложностей, особенно в условиях пандемии, а впереди нас ждет время длительных зимних каникул, которое можно посвятить себе, своему здоровью и здоровью близких людей.
Подписка на периодическую прессу от Почты России: ответы на все важные вопросы
Сегодня 10:15
В чем обвиняют директора петрозаводского МУП "Мемориал" 6
16.12.2020 12:05
Вместо локдауна 3
15.12.2020 14:45
"Город у воды": второй сезон 2
15.12.2020 10:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:30
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Всего за 30 минут узнайте есть ли у вас коронавирус COVID-19
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Стильные зимние наряды в ТРЦ "Тетрис"
Сегодня 15:20
"Немножечко не успели" 9
17.12.2020 10:40
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»