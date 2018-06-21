Депутат предложил хоронить за счёт государства умерших до пенсии россиян

Депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров предложил государству оплачивать похороны россиян, умерших до выхода на пенсию.

Так он прокомментировал инициативу правительства РФ о постепенном повышении пенсионного возраста, передает "Лайф".

"Я подготовил предложение в части того, чтобы рассмотреть возможность либо оплату захоронения за счёт государства, либо распределение накопительной части пенсии между наследниками", — сказал он в эфире НСН.

Петров также заявил об угрозе массовых необоснованных сокращений сотрудников за 5–10 лет до достижения ими пенсионного возраста. По мнению депутата, государство обязано принять меры для предотвращения этого. Он указал на сложности при трудоустройстве на новую работу в Москве и в Санкт-Петербурге для людей в возрасте старше 45 лет. По мнению Петрова, в регионах наблюдается ещё более тяжёлая ситуация.