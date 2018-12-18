Депутат рассказала, что школы Петрозаводска отказываются от периодики из-за отсутствия денег

Депутат Петросовета, бывший директор лицея №13 Галина Васильева заявила, что школы карельской столицы отказываются от подписки на периодические издания из-за отсутствия денег.

"Недавно узнала, что очень многие городские школы прекратили оформлять подписку на газеты и журналы, в том числе половина учреждений повышенного уровня (лицеи, гимназии)", - сообщила Васильева на своей странице "ВКонтакте".

По ее словам, ранее библиотеки пополнялись изданиями, где печатались нормативные и инструктивно-методические документы министерства образования РФ, а также, научно-методическими журналами. Для учеников школы выписывали детские журналы.

"Сделала анализ наименований, которые раньше выписывал лицей №13, изданий было 14. На второе полугодие 2018 года и первое 2019 года ничего не выписали. Денег нет", - подчеркнула Васильева.