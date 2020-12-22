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Депутат Рогалевич заявил о многомиллионном ущербе экологии Карелии из-за устроенных форелеводами "кровавых рек" (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
12:38, 23 Декабря 2020
фото: https://www.facebook.com/andrey.rogalevich
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Парламентарий Андрей Рогалевич заявил, что в результате деятельности форелеводов кровь рыбы в значительном количестве вытекла на территорию леса в Сегежском районе, что может негативно сказаться на экологии края.

Депутат Законодательного собрания республики Андрей Рогалевич заявил в соцсети, что действия форелеводов, предположительно, допустивших утечку отходов со своей территории, могут нанести существенный удар по экологии. Он разместил видео, на котором видно, как в лесной местности текут "кровавые реки".

"Весь этот слив, который осуществляют форелеводы в Сегежском районе, не что иное, как кровь от забоя рыбы, и люди это подтверждают. Полагаю, что ущерб экологии от деятельности форелеводческого хозяйства уже можно исчислять миллионами рублей", - написал Рогалевич.

Ранее Андрей Рогалевич опубликовал шокирующие фото из Сегежского района. На них были зафиксированы разливы лесного ручья странного красного цвета по соседству с одним из форелеводческих хозяйств. Парламентарий заявил, что он уже обращал внимание чиновников на экологическую обстановку вблизи этого хозяйства, но надзорные органы не выявили тогда никаких нарушений.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Жора
2020-12-23 15:37:28
Тут есть много работы СК !?!
zanoza
2020-12-23 12:57:08
Если экологическая полиция и Министерство природных ресурсов и экологии закрывают глаза, значит на подкорме у рыбников, однако. Такой вывод напрашивается сам собой.
Задумчивый
2020-12-23 12:54:12
Вот неужели это вчера произошло? Депутат Рогалевич ждал пока так всё будет? Или мог до того вмешаться? Вопрос?
Саныч
2020-12-23 13:20:22
Задумчивый, ты походу последний, кто узнал. Об этом уже писалось.
театральный критик
2020-12-23 12:51:19
рогалевич... Что-то знакомое. Это не тот, который в едре состоял, а потом в воздухе переобулся в яблочники и снова удачно в Петрозаводске пристроился уже снова у едросовцев ? Заседания в заксобрании прогуливал постоянно.
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