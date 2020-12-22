Депутат Рогалевич заявил о многомиллионном ущербе экологии Карелии из-за устроенных форелеводами "кровавых рек" (ВИДЕО)

Парламентарий Андрей Рогалевич заявил, что в результате деятельности форелеводов кровь рыбы в значительном количестве вытекла на территорию леса в Сегежском районе, что может негативно сказаться на экологии края.

Депутат Законодательного собрания республики Андрей Рогалевич заявил в соцсети, что действия форелеводов, предположительно, допустивших утечку отходов со своей территории, могут нанести существенный удар по экологии. Он разместил видео, на котором видно, как в лесной местности текут "кровавые реки".

"Весь этот слив, который осуществляют форелеводы в Сегежском районе, не что иное, как кровь от забоя рыбы, и люди это подтверждают. Полагаю, что ущерб экологии от деятельности форелеводческого хозяйства уже можно исчислять миллионами рублей", - написал Рогалевич.

Ранее Андрей Рогалевич опубликовал шокирующие фото из Сегежского района. На них были зафиксированы разливы лесного ручья странного красного цвета по соседству с одним из форелеводческих хозяйств. Парламентарий заявил, что он уже обращал внимание чиновников на экологическую обстановку вблизи этого хозяйства, но надзорные органы не выявили тогда никаких нарушений.