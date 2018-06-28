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Новости. Политика
08:20, 28 Июня 2018

Депутат Шоттуев поддержал обращение против повышения пенсионного возраста, но его голос не засчитали

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Депутат Заксобрания Карелии от КПРФ уточнил свою позицию по поводу обращения в Госдуму против повышения пенсионного возраста.

Депутат Заксобрания от КПРФ Валерий Шоттуев написал заявление на имя председателя карельского парламента Элиссана Шандаловича, в котором попросил учесть его голос "за" по вопросу обращения в Государственную думу против пенсионной реформы.

Напомним, на последнем заседании, 20 июня, депутаты Законодательного собрания республики в целом не поддержали идею коллег направить в Госдуму обращение против повышения пенсионного возраста.

Инициаторами обращения выступали Ирина Петеляева, Эмилия Слабунова, Андрей Рогалевич, Евгений Ульянов, Татьяна Богданова и Валерий Шоттуев. Однако, когда результаты голосования по этому вопросу были опубликованы в СМИ и соцсетях, выяснилось, что Валерий Шоттуев числится в списке тех депутатов, кто "не голосовал".

Всего в карельском парламенте 36 депутатов. Во время голосования по данной инициативе в зале находилось 28 народных избранников (восемь отсутствовали по различным причинам). Чтобы законопроект был одобрен, авторам инициативы нужно было набрать более 50% голосов присутствующих депутатов.

В итоге 20 июня в поддержку документа проголосовали десять человек, открыто против выступили восемь депутатов, и десять предпочли не голосовать вообще.

Как пояснил Шоттуев, возможно, он пропустил интервал голосования при нажатии кнопки "за", поэтому оказался в числе не проголосовавших.

В своем заявлении депутат-коммунист попросил учесть его голос "за".

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Кирюха непутёвый
2018-06-28 09:52:02
Да он и раньше то в не адеквате был , всё вместе с едросами голосовал . Ориентация потеряна , растворился во всех партиях сразу .
Беня
2018-06-28 09:36:16
Ну забыл куда нажимать, как говорят наши западные партнеры "щит хапенс", шо по нашему означает "бывает и на старуху проруха". Кнопки не путает тот, кто не голосует. Вы сперва доживите до склероза, а уже потом будем посмотреть, как вы будете с ним жить в расцвете (согласно новых веяний) трудоспособного возраста :) :)
однозначно
2018-06-28 09:18:19
Весьма позабавило, что восемь народных избранников "отсутствовали по различным причинам". Если перевести на нормальный язык - прогуляли, не вышли на работу.
mentor
2018-06-28 08:38:47
И нашим и вашим!
Справедливорос
2018-06-28 08:37:44
Вот вам пример , того как можно в такие годы работать , даже не помнит уже с какого момента не помнит и что творит . . На пенсию надо идти , а не политикой заниматься .
mentor
2018-06-28 09:21:52
Справедливорос,
"Старый, верный депутат,
Позабыл он свой мандат,
Позабыл про кнопочку...
Зато цела попочка!"
Справедливорос
2018-06-28 09:27:36
mentor, в точку .
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