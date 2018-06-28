Депутат Шоттуев поддержал обращение против повышения пенсионного возраста, но его голос не засчитали

Депутат Заксобрания Карелии от КПРФ уточнил свою позицию по поводу обращения в Госдуму против повышения пенсионного возраста.

Депутат Заксобрания от КПРФ Валерий Шоттуев написал заявление на имя председателя карельского парламента Элиссана Шандаловича, в котором попросил учесть его голос "за" по вопросу обращения в Государственную думу против пенсионной реформы.

Напомним, на последнем заседании, 20 июня, депутаты Законодательного собрания республики в целом не поддержали идею коллег направить в Госдуму обращение против повышения пенсионного возраста.

Инициаторами обращения выступали Ирина Петеляева, Эмилия Слабунова, Андрей Рогалевич, Евгений Ульянов, Татьяна Богданова и Валерий Шоттуев. Однако, когда результаты голосования по этому вопросу были опубликованы в СМИ и соцсетях, выяснилось, что Валерий Шоттуев числится в списке тех депутатов, кто "не голосовал".

Всего в карельском парламенте 36 депутатов. Во время голосования по данной инициативе в зале находилось 28 народных избранников (восемь отсутствовали по различным причинам). Чтобы законопроект был одобрен, авторам инициативы нужно было набрать более 50% голосов присутствующих депутатов.

В итоге 20 июня в поддержку документа проголосовали десять человек, открыто против выступили восемь депутатов, и десять предпочли не голосовать вообще.

Как пояснил Шоттуев, возможно, он пропустил интервал голосования при нажатии кнопки "за", поэтому оказался в числе не проголосовавших.

В своем заявлении депутат-коммунист попросил учесть его голос "за".