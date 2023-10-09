Депутат, скрывавший свои доходы, лишился мандата в Карелии

Народный избранник не представил сведения о доходах и имуществе.
Прокуратура Прионежского района проверила, как депутаты исполняют антикоррупционное законодательство и выяснила, что один из депутатов непостоянной основе совета Пайского сельского поселения не представил сведения о доходах и имуществе в течение четырех месяцев со дня избрания.
Прокурор внес в совет поселения представление об устранении нарушений закона.
В результате в связи с утратой доверия полномочия депутата прекратились, рассказали в республиканской прокуратуре.
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