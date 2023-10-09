Депутат, скрывавший свои доходы, лишился мандата в Карелии

Народный избранник не представил сведения о доходах и имуществе.

Прокуратура Прионежского района проверила, как депутаты исполняют антикоррупционное законодательство и выяснила, что один из депутатов непостоянной основе совета Пайского сельского поселения не представил сведения о доходах и имуществе в течение четырех месяцев со дня избрания.



Прокурор внес в совет поселения представление об устранении нарушений закона.



В результате в связи с утратой доверия полномочия депутата прекратились, рассказали в республиканской прокуратуре.