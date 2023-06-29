Депутат в Карелии сложил полномочия из-за прокурорской проверки

В Кемском районе один из местных депутатов не прошел проверку соблюдения антикоррупционного законодательства.

В Кемском районе по требованию прокуратуры были досрочно прекращены полномочия депутата органа местного самоуправления из-за нарушений антикоррупционного законодательства, сообщили в ведомстве.

Надзорный орган Кемского района провел проверку исполнения антикоррупционного законодательства. В ходе проверки сотрудники прокуратуры установили, что один из депутатов Совета Кемского городского поселения в период декларационной кампании не представил сведения о доходах, расходах, имуществе как своих, так и супруги, и несовершеннолетнего ребенка.

Кроме того, депутат не сообщил, покупал ли он в прошлом году какое-либо дорогое имущество.

В связи с этим прокурор района внес представление в Совет городского поселения, после чего полномочия депутата прекращены досрочно, уточнили в надзорном ведомстве.