Депутат Законодательного собрания Карелии купил себе замок

Известный предприниматель Карелии, депутат республиканского парламента Виталий Красулин купил отель "Онежский замок".

Как рассказал «Столице на Онего» Виталий Красулин, покупка отеля «Онежский замок» состоялась еще в декабре прошлого года.

«Отель был выставлен на продажу, и я купил его у московского собственника за 94 млн рублей. Конечно, взял под эту сделку кредит», — сказал Виталий Красулин.

По словам бизнесмена, отель куплен и будет работать, как и прежде, все рабочие места сохранены, смена коллектива не планируется.

«Сделка состоялась три месяца назад, все работает, планируется косметический ремонт, но все в процессе», — отметил предприниматель.

Отель «Онежский замок» был построен на улице Федосовой в 2010 году, в нем 36 номеров, ресторан, сауна, конференц-зал, а также на территории расположены летний беседки с видом на озеро.

Напомним, Виталию Красулину уже принадлежит один отель на набережной — «Прионежский».