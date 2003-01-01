Депутат Заксобрания Карелии Илья Раковский получил награду Совета Федерации

Заместителя председателя Законодательного Собрания Карелии отметили за вклад в развитие рыбохозяйственного комплекса России.
Сенатор от Приморского края Людмила Талабаева вручила на одной из площадок VIII Международного рыбопромышленного форума, который проходит в Санкт-Петербурге с 21 по 24 октября, Почетную грамоту Совета Федерации вице-спикеру карельского парламента Илье Раковскому.
— В начале своего доклада хочу выполнить данное мне Валентиной Ивановной Матвиенко поручение, вручить высшую награду Совета Федерации — Почетную грамоту, нашему коллеге, законодателю, заместителю председателя Законодательного собрания Республики Карелия Илье Раковскому. Илья Владимирович избрался депутатом от Беломорского района республики, человек наш, из «цеха», — сказала Людмила Талабаева.
Вице-спикер парламента Карелии награждён за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации.
Напомним, петрозаводчанка помогла компании «Мираторг» стать «Экспортёром года-2025».