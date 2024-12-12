Депутат Заксобрания Карелии посчитал качество ямочного ремонта в Петрозаводске неудовлетворительным

В декабре ямочный ремонт проводился на улице Городской вал.

Прокуратура республики рассмотрела обращение депутата Заксобрания Карелии Андрея Монастыршина в интересах жителя города о ненадлежащем состоянии дорожного покрытия проезжей части по ул. Городской вал в Петрозаводске. Об этом депутат сообщил в личном профиле в соцсети.



По его словам, по результатам рассмотрения в сентябре–октябре 2024 года Госавтоинспекцией МВД по республике было установлено, что покрытие проезжей части по указанной улице имеет дефекты, размеры которых превышают предельно допустимые параметры, установленные ГОСТом.





В связи с ненадлежащей организацией органом местного самоуправления работы по содержанию дорожного покрытия данной улицы прокуратурой города Петрозаводска Главе Петрозаводского городского округа в июле 2024 года внесено представление об устранении нарушений закона, которое было рассмотрено, удовлетворено, органом местного самоуправления приняты определенные меры к устранению нарушений — рассказал Монастыршин.





Он отметил, что в декабре текущего года обеспечено проведение ямочного ремонта на ул. Городской вал.



«Считаю качество ямочного ремонта неудовлетворительным», — заявил депутат.