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Депутат Заксобрания Карелии привез весточку в зону СВО главврачу Медвежьегорской ЦРБ

Новости. Общество
16:27, 25 Февраля 2023
фото: со страницы Алексей Хейфеца

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Парламентарий Алексей Хейфец рассказал, как навестил главного врача Медвежьегорской больницы Галину Алупову, которая сегодня работает в зоне спецоперации.

На своей странице в соцсети депутат парламента Карелии Алексей Хейфец сообщил, что побывал в командировке в зоне СВО.

«Доехали до наших земляков, коллег медиков, которые сейчас усердно трудятся в больнице в зоне специальной военной операции. Чувствуется как люди переживают, с трепетом ждут весточек из родного края. На фото главный врач Медвежьегорской ЦРБ Галина Алупова», - написал Хейфец.

Парламентарий рассказал, что при встрече обсудили с врачами оказание медицинской помощи, оснащение ЛПУ в текущих условиях.

«Гуманитарный груз по сформированной заявке доставлен с помощью зампредседателя «Молодой гвардии» Карелии Дмитрия Егорова и его отца. В составе тёплые вещи, медикаменты, предметы первой необходимости, продукты. Спасибо всем неравнодушным людям, причастным к гуманитарной миссии. Ваша помощь неоценима», - поблагодарил всех Алексей Хейфец.

Напомним, Галина Алупова, главный врач Медвежьегорской районной больницы Карелии, где расследуется уголовное дело о мошенничестве, уехала на работу в зону спецоперации.

Галина Алупова покинула Карелию после возбуждения уголовного дела о мошенничестве, которое было заведено после обысков в Медвежьегорской районной больнице. Хотя адвокат Алуповой Михаил Шогин в комментарии по поводу ее отъезда отметил, что поездка в зону СВО у главврача была запланирована заранее и никак ни с какими делами не связана.

Ранее сообщалось, что 25 января в Медвежьегорской ЦРБ сотрудники Следственного комитета РК и Управления ФСБ Карелии провели обыски и изъяли документы, а также истории болезни пациентов. По нашей информации, причиной для обысков стали ковидные выплаты, которые получили медики, работавшие в «красной зоне». По предварительным данным, сверх нормы путем приписок было получено более 300 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела — по статье 159 ч.2 — мошенничество при получении выплат и по статье 285 — злоупотребление должностными полномочиями.
Под подозрение попали несколько сотрудников Медвежьегорской ЦРБ, которые на сегодняшний день находятся в статусе свидетелей.

На данный момент СУСК проводит расследование. Сама главный врач Медвежьегорской больницы Галина Алупова, депутат Заксобрания Карелии от «Единой России», обратилась за помощью к известному карельскому адвокату Михаилу Шогину.

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