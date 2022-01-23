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Депутат Заксобрания Карелии Владимир Кванин, задолжавший почти 3 млн рублей, обещает все вернуть

Новости. Политика
14:15, 24 Января 2022
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

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Гендиректор ООО «МЦЕ Инвест Рус», депутат Заксобрания Карелии Владимир Кванин опроверг информацию о том, что находится в розыске, и пообещал погасить долги, прежде всего, государству.

Генеральный директор ООО «МЦЕ Инвест Рус» Владимир Кванин в эксклюзивном интервью «Столице на Онего» прокомментировал арест за дачу взятки своего подчиненного, руководителя ООО «Карельский экологический оператор» Ивана Новикова, а также рассказал о собственной непростой ситуации с долгами государству и людям.

Напомним, в сентябре прошлого года Владимир Кванин стал депутатом Законодательного собрания Карелии от партии «Новые люди». При этом, в карельском парламенте он является заместителем председателя комитета по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству.

А еще Владимир Владимирович хорошо известен в республиканской службе судебных приставов, где он числится хроническим должником без малого 3 миллионов рублей. Такой огромный долг уроженец города Салават Башкирской АССР, бизнесмен Владимир Кванин накопил, начиная еще с 2017 года, когда он занимался коммерцией в Костомукше. И сегодня он является должником по налогам и сборам, включая пени, иным взысканиям имущественного характера в пользу физических и юридических лиц, присужденным судом госпошлинам, и различным другим платежам.

Так, например, судя по предъявленному Петрозаводским городским судом в службу судебных приставов по исполнительному листу от 2 февраля 2021 года бизнесмен и депутат ЗС Владимир Кванин задолжал физическим и юридическим лицам 1 миллион 171 тысячу 440 рублей 52 копейки. Но неужели судебные приставы никак не могут его разыскать?

– Вы действительно находитесь в розыске как злостный неплательщик долгов? Чем объяснить, что вы не возвращаете долги, ведь вы наверняка небедный человек? - спросили мы Кванина.

- Я встречался с руководством службы судебных приставов Карелии, где могут подтвердить, что в розыске, как ошибочно сообщили некоторые телеграм-каналы и СМИ, я не нахожусь. Ни от кого я не прячусь и в розыск меня никто не объявлял, - сообщил автору этих строк Владимир Кванин. – Вы, вероятно, думаете, что я много зарабатываю, однако это не так. Но я буду стараться погасить все долги, прежде всего, государству.

Как сообщили в Службе судебных приставов, для объявления Владимира Кванина в розыск нет оснований.

Подробнее читайте в материале Светланы Лысенко «Провокация или глупость?».

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