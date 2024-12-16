Депутат Заксобрания Карелии Артем Валюк рассказал о штрафах компаниям-перевозчикам

Новый закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.

Итоги текущего парламентского года обсудили в новом выпуске передачи «Депутатский запрос» в эфире ГТРК Карелия.

Депутат Заксобрания республики Артем Валюк рассказал об административной ответственности для недобросовестных перевозчиков. Соответствующий региональный закон вступит в силу 1 марта 2025 года.

По словам парламентария, в этом году Минтранс занялся ситуациями, связанными с недобросовестным предоставлением услуг перевозчиками. Очень много жалоб поступало от жителей на работу общественного транспорта, в большой мере это касалось Петрозаводска. Жалобы поступали на плохой транспорт, на грязь, на график движения маршруток. Эти три основные момента рассматривали в рамках заседания карельского парламента в ноябре.

Контроль за соблюдением требований теперь предусматривается специальным законом, который утвердили по инициативе Главы республики.

Штрафные санкции будут применяться к владельцам транспортных компаний, если они не будут выполнять необходимые обязательства. Так, будет контролироваться исполнение графика перевозок, доля отклонений от графика не должен превышать 5% за квартал (три месяца). То есть рейсы по маршруту должны осуществляться регулярно, пояснил депутат.

Также компании-перевозчики должны будут передавать сведения о графике движения.

Представители перевозчиков, которые участвовали в обсуждении нововведения, согласились, что это эти изменения необходимы, подчеркнул Артем Валюк.

Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года. Как отметил парламентарий, за нарушение юрлицо может получить штраф до 100 тысяч рублей, должностное лицо — до 30 тысяч рублей.

Еще есть время, чтобы привести в порядок свой автопарк, добавил Валюк.

Кроме того, 10 декабря парламентарии приняли изменения в республиканский закон об увеличении штрафных санкций для владельцев транспорта, которые блокируют проезд к контейнерным площадкам. Они также будут достаточно высокими, подчеркнул Артем Валюк.