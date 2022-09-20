Депутата «ЕР» в Карелии лишили полномочий из-за нарушения закона о противодействии коррупции

По инициативе прокуратуры Медвежьегорского района были прекращены полномочия депутата городского поселения.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, в Медвежьегорском районе в результате проверки исполнения закона о противодействии коррупции было установлено, что депутат одного из городских поселений района не предъявила в установленный срок информацию о доходах и имуществе на себя и близких родственников за 2021 год.

Как «Столице на Онего» уточнили в прокуратуре, речь идет о представляющем партию «Единая Россия» депутате из Медвежьегорска Арине Хейсконен.

По запросу прокуратуры суд досрочно прекратил полномочия депутата в связи с утратой доверия.