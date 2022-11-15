Депутата в Карелии лишили мандата по требованию прокуратуры

Прокуратура Питкярантского района Карелии выяснила, что один из депутатов местного Совета не предоставил сведения о доходах, и его лишили мандата.

Об этом сообщили в прокуратуре республики.

По закону депутаты представительных органов муниципальных образований обязаны ежегодно предоставлять сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Прокурорская проверка показала, один из депутатов городского совета Питкяранты не представил сведения за 2021 год.

«В связи с этим прокурор района внес в Совет поселения представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого полномочия депутата прекращены досрочно в связи с утратой доверия», — говорится сообщении прокуратуры.