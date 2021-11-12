Депутата Заксобрания Марию Гоголеву исключили из руководства «Справедливой России» в Карелии

По словам Марии Гоголевой, она оказалась «в числе неугодных» и была «торжественно отчислена» из Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду».

- Друзья, в свой день рождения, который был на днях, получила очень необычный «подарок», с удивлением узнав, что меня в этот день торжественно отчислили из Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду», - сообщила депутат Заксобрания Карелии Мария Гоголева своим подписчикам в соцсети. - Задумалась о причинах, сподвигнувших моих коллег сделать это. Наверное, меня отчислили, как нерадивую ученицу?

Видимо, за плохо проведённую сентябрьскую кампанию, безликость и уныние которой не высмеял только ленивый? Кампанию, где «лидер» регионального списка в единственном числе внезапно исчез с информационных радаров в самый ее разгар. Где были кандидаты, во время и после выборов тщетно взывавшие к штабу с двумя вечными экзистенциальными вопросами, «кто виноват?» и «что делать?» и не получавшие ответа. И где только Сортавала и Лахденпохья, предсказуемо оказались единственными точками на выборной карте Карелии, реально противостоявшими «Единой России» и сумевшими сказать ей громкое «нет» в итоге.



И вот, после практически повсеместно проваленной кампании этого года, региональное отделение партии собирается в минувшее воскресенье на конференцию, и подводя итог своей бурной деятельности, переизбирает в третий раз председателя, того самого единственного «лидера» регионального списка, и, заодно, видимо, решает навести порядок и почистить свои ряды от ныне неугодных членов Совета. И, бинго - в числе этих самых неугодных оказываюсь я!

В финале эмоционального поста Мария Гоголева сообщила, что у нее есть принципы, ради которых она пришла в политику и которые не предаст, есть интересы избирателей, которые не связаны с мелочными регалиями и званиями.

- Это главное, а все остальное мне неинтересно.