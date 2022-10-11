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Депутатам объяснили, почему сотовая связь в Карелии не такая, как в Норвегии

Новости. Общество
11:49, 21 Октября 2022

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Программу установки новых вышек сотовой связи в отдаленных поселках Карелии в 2022 году пришлось сократить из-за недостатка финансирования и проблем с поставками оборудования.

Об этом с удивлением узнали депутаты парламента республики, когда услышали отчет замминистра дорожного хозяйства, транспорта и связи Дмитрия Кондрашина на заседании комитета по экономической политике. Парламентарии думали, что все идет по плану, но реальность оказалась другой.

По мнению председателя комитета Леонида Лиминчука, в Карелии сотовая связь должна быть на уровне европейских стран.

«Мы сможем организационно построить модель, как в Норвегии, если у нас будут деньги? Там сигнал есть везде, где есть живой человек. Вот везде. Буквально. И даже если он приезжает только на дачу, какой-то удаленный остров, там все равно есть сигнал», — пояснил Лиминчук.

Представитель Ростелекома считает, что в Карелии это тоже возможно при достаточном финансировании. Но как раз с этим большие проблемы.

Почему они возникли, читайте в статье «Почему у нас не будет связи, как в Норвегии?».

 

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