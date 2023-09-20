Депутатов парламента Карелии оставили без света во время заседания

Электричество отключили в здании Законодательного собрания республики, где проходит первое заседание в новом сезоне.

Как сообщает «Фактор News», в большом зале заседаний Законодательного собрания Карелии во время сессии погас свет. При этом во всех остальных помещениях парламента проблем с электричеством нет.

Депутатам пришлось раздвинуть жалюзи на окнах и включить генератор.

О причинах проблем с электрическом в Заксобрании, читайте на «Фактор News».