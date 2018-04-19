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Новости. Политика
13:31, 19 Апреля 2018

Депутатский корпус отклонил законопроект, который разрешал самовыдвиженцам участвовать в выборах главы Карелии


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Парламент Карелии в четверг отклонил законопроект депутата Андрея Рогалевича, разрешающий участвовать в выборах главы Карелии самовыдвиженцам.

Напомним, сейчас правом выдвижения кандидата на губернаторских выборах в Карелии обладают только политические партии. Они могут выдвигать, в том числе, беспартийных кандидатов. Рогалевич, который представляет в ЗС фракцию партии "Яблоко", в своем законопроекте предлагал разрешить баллотироваться, в том числе, самодвиженцам. Для того чтобы зарегистрироваться кандидатом на губернаторских выборах, самовыдвиженцам предлагалось пройти "двойной" фильтр.  

Накануне законопроект был отклонен профильным комитетом, а сегодня его не поддержал депутатский корпус. "За" проголосовали пять депутатов, "против" – 12.

Рогалевич отметил, что не намерен отказываться от этой идеи и с понедельника начнет сбор подписей под данной инициативой, чтобы снова внести законопроект, но уже заручившись поддержкой жителей.

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Комментарии

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Жуков
2018-04-19 14:38:21
Очередной пример демократии, больше похоже на диктатуру.
Серж
2018-04-19 14:11:46
Знают депутаты , что с принятием этого закона , в перспективе большинство из них в парламенте Карелии сидело бы , а выборы бы проходили бы более честно и прозрачно на альтернативной основе.
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