Депутатский корпус отклонил законопроект, который разрешал самовыдвиженцам участвовать в выборах главы Карелии

Парламент Карелии в четверг отклонил законопроект депутата Андрея Рогалевича, разрешающий участвовать в выборах главы Карелии самовыдвиженцам.

Напомним, сейчас правом выдвижения кандидата на губернаторских выборах в Карелии обладают только политические партии. Они могут выдвигать, в том числе, беспартийных кандидатов. Рогалевич, который представляет в ЗС фракцию партии "Яблоко", в своем законопроекте предлагал разрешить баллотироваться, в том числе, самодвиженцам. Для того чтобы зарегистрироваться кандидатом на губернаторских выборах, самовыдвиженцам предлагалось пройти "двойной" фильтр.

Накануне законопроект был отклонен профильным комитетом, а сегодня его не поддержал депутатский корпус. "За" проголосовали пять депутатов, "против" – 12.

Рогалевич отметил, что не намерен отказываться от этой идеи и с понедельника начнет сбор подписей под данной инициативой, чтобы снова внести законопроект, но уже заручившись поддержкой жителей.