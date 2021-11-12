Депутаты горсовета обсудят бюджет Петрозаводска

Очередная сессия Петрозаводского городского совета состоится завтра, 25 ноября.

Заседание петрозаводского парламента начнется 25 ноября, в четверг, в 11.00. Об этом информирует паблик горсовета.

Центральной темой повестки станет проект бюджета Петрозаводского городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов и его принятие в первом чтении.

Из-за коронавирусных ограничений в мероприятии примут участие только депутаты, специалисты аппарата городского совета, обеспечивающие проведение сессии, руководители администрации карельской столицы и приглашенные официальные лица. Будет организована онлайн-трансляция.