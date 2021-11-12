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Депутаты горсовета обсудят бюджет Петрозаводска

Новости. Общество
10:00, 24 Ноября 2021
фото: Петрозаводский городской Совет / ВК

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Очередная сессия Петрозаводского городского совета состоится завтра, 25 ноября.

Заседание петрозаводского парламента начнется 25 ноября, в четверг, в 11.00. Об этом информирует паблик горсовета.

Центральной темой повестки станет проект бюджета Петрозаводского городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов и его принятие в первом чтении.

Из-за коронавирусных ограничений в мероприятии примут участие только депутаты, специалисты аппарата городского совета, обеспечивающие проведение сессии, руководители администрации карельской столицы и приглашенные официальные лица. Будет организована онлайн-трансляция

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Комментарии

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2021-11-24 11:34:22
Главное, чтобы выделили больше денег на идейно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи. А то иноагенты совсем распоясались - лезут из всех щелей как тараканы.
Гость
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