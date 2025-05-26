Депутаты Госдумы предлагают ввести дополнительные отпуска для многодетных родителей

Многодетным хотят давать две недели отдыха.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Александр внесли в Госдуму законопроект о дополнительном оплачиваемом отпуске для родителей с тремя и более детьми. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Многодетным предложили ежегодно давать 14 дополнительных дней отдыха, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет. Предполагается, что использовать эти дни можно будет в любое удобное время: присоединять к основному отпуску, брать отдельно или частями. Переносить неиспользованные дни на следующий год будет нельзя.

Миронов пояснил, что эта мера поможет родителям лучше совмещать работу и воспитание детей. Депутаты ранее предложили рассмотреть и другие меры поддержки семей, в частности, увеличение материнского капитала для третьего ребенка до 1,4 млн рублей, поэтапное списание ипотеки при рождении детей и программу социального жилья для молодых семей.