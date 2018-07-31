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Новости. Общество
20:40, 31 Июля 2018

Депутаты Госдумы предложили в 40 раз повысить штраф за бизнес без лицензии

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Депутаты "Единой России" предложили в 40 раз увеличить штрафы за предпринимательскую деятельность без регистрации или образования юридического лица

Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на текст документа и главу экспертно-консультативного совета "ЕР" Дмитрия Сазонова. Сейчас предусмотрен административный штраф в размере от 500 рублей до 2 тысяч рублей. Авторы законопроекта предлагают повысить его так, чтобы за первое правонарушение платили от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, а за последующие от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.

По мнению авторов законопроекта, существующие меры недееспособны, поскольку их размер меньше пошлины, установленной за регистрацию индивидуального предпринимателя и юридического лица. При этом размер действующих штрафов был установлен более десяти лет назад, и указанные суммы "обесценились".

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Комментарии

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баян
2018-07-31 21:05:13
сначала рабочие места создайте, а потом карательные меры вводите.Палачей у нас хватает
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