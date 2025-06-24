Депутаты Госдумы выступили против высоких штрафов за порчу имущества в отелях

Парламентарии возмутились слишком высокой платой за незначительные повреждения.
Депутаты Госдумы Ярослав Нилов и Сангаджи Тарбаев направили письмо в правительство с предложением рассмотреть возможность установить соизмеримую ответственность туристов в случае порчи имущества отеля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.
Как отметили депутаты, туристы все чаще сталкиваются с ситуациями, когда за незначительные повреждения имущества в отелях с них взимаются суммы, в разы превышающие рыночную стоимость указанных предметов.
«Просим рассмотреть возможность внесения изменений <…> в части: установления запрета на использование термина «штраф» в отношении денежных взысканий с туристов за повреждение имущества средства размещения; определения прозрачных критериев оценки стоимости ущерба, основанных на рыночных ценах, а также предусмотреть механизмы контроля за их соблюдением; установления запрета на удержание денежных средств с банковских карт или удержание внесенных средств на депозиты потребителями без соответствующего судебного решения», – указано в письме.
По мнению парламентартев, взимание с туристов необоснованно завышенных штрафов за незначительную порчу имущества создает негативное восприятие туристической отрасли.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание