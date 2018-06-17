Депутаты хотят запретить продажу трусов по праздникам

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На Украине местный депутат считает, что продажа белья во время религиозных дат противоречит нормам морали.
Тернопольский городской совет порекомендует предпринимателям не торговать нижним бельём в религиозные праздники, сообщает life со ссылкой на агентство УНИАН.
С инициативой выступил местный депутат Владимир Гринда. Он считает необходимым "запретить торговать трусами на Троицу, а также на Пасху и на Рождество".
За его предложение отдали голос 25 из 40 депутатов, 15 воздержались.
Городской глава Сергей Надал дал поручение управлению торговли "рекомендовать учреждениям торговли урегулировать торговлю во время религиозных праздников". После этого предложение набрало нужное количество голосов.
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