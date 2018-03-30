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Новости. Общество
14:38, 30 Марта 2018

Депутаты из Карелии потребовали увеличения штрафов для водителей

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Государственная дума Российской федерации рассмотрит вопрос, касающийся безопасности на железнодорожных переездах, который подразумевает увеличение сумм штрафов.

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который призван повысить безопасность движения через железнодорожные пути. Документ включает в себя требование по увеличению штрафов.

Новый законопроект должен изменить статью КоАП 12.10 "Нарушение правил движения через железнодорожные пути" в части ужесточения санкций, применяемых к нарушителям.

В частности, за остановку водителей на железнодорожном переезде, а также выезд на него при закрытом шлагбауме или на запрещающий сигнал светофора предлагается увеличить размер административного штрафа в 5 раз – с 1 000 руб. до 5 000 руб.

Подробнее об идее увеличения штрафа читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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