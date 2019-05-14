Депутаты Карелии отказались рассматривать возможность штрафовать политиков и госслужащих за неуважение к населению

Комитет по законности и правопорядку парламента Карелии не поддержал проект поправок депутата Эмилии Слабуновой в КоАП, предлагающих штрафы для госслужащих и политиков за нарушение гражданских прав населения.

Законопроект председателя российской партии "Яблоко" предусматривал введение денежных штрафов за "публичное неуважение к установленным Конституцией страны правам и свободам человека и гражданина".

Как заметил во время обсуждения поправок депутат -"единоросс" Николай Зайков, законопроект - "сырой", и его правоприменительная практика вызывает большие сомнения.

"Не понятно, за что конкретно мы будем привлекать лиц к административной ответственности", - сказал Зайков.

"Ровно такие аргументы приводились, когда принимался "закон Клишаса" (закон об ответственности за неуважение к власти - прим. "Столицы на Онего")", - парировала Слабунова.

Лидер "Яблока" подчеркнула, что ее законопроект разработан в той же логике, что и закон о неуважении к власти. Но члены профильного комитета карельского парламента не согласились с доводами Слабуновой и проголосовали против того, чтобы рекомендовать депутатскому корпусу поддержать поправки.

Как сообщалось ранее, Слабунова внесла на рассмотрение коллег проект поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях, предусматривающий введение денежных штрафов за публичное неуважение к установленным и гарантированным Конституцией страны правам и свободам человека и гражданина.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, эти поправки направлены на " урегулирование дисбаланса публичных и частных интересов", который возник в стране после введения административной ответственности граждан за "явное неуважение к органам, осуществляющим государственную власть в РФ".