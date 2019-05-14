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Новости. Общество
10:58, 14 Мая 2019
фото: Валерий Поташов

Депутаты Карелии отказались рассматривать возможность штрафовать политиков и госслужащих за неуважение к населению

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Комитет по законности и правопорядку парламента Карелии не поддержал проект поправок депутата Эмилии Слабуновой в КоАП, предлагающих штрафы для госслужащих и политиков за нарушение гражданских прав населения.

Законопроект председателя российской партии "Яблоко" предусматривал введение денежных штрафов за "публичное неуважение к установленным Конституцией страны правам и свободам человека и гражданина".

Как заметил во время обсуждения поправок депутат -"единоросс" Николай Зайков, законопроект - "сырой", и его правоприменительная практика вызывает большие сомнения.

"Не понятно, за что конкретно мы будем привлекать лиц к административной ответственности", - сказал Зайков.

"Ровно такие аргументы приводились, когда принимался "закон Клишаса" (закон об ответственности за неуважение к власти - прим. "Столицы на Онего")", - парировала Слабунова.

Лидер "Яблока" подчеркнула, что ее законопроект разработан в той же логике, что и закон о неуважении к власти. Но члены профильного комитета карельского парламента не согласились с доводами Слабуновой и проголосовали против того, чтобы рекомендовать депутатскому корпусу поддержать поправки.

Как сообщалось ранее, Слабунова внесла на рассмотрение коллег проект поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях, предусматривающий введение денежных штрафов за публичное неуважение к установленным и гарантированным Конституцией страны правам и свободам человека и гражданина.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, эти поправки направлены на " урегулирование дисбаланса публичных и частных интересов", который возник в стране после введения административной ответственности граждан за "явное неуважение к органам, осуществляющим государственную власть в РФ".

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Комментарии

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User
2019-05-14 11:41:36
И за что уважать представителей антинародной власти?
Lana
2019-05-14 11:28:43
На Конституцию уже всем давно плевать, новые поправки и законы просто "кричат" об этом.
zanoza
2019-05-14 11:28:43
Дисбаланс публичных и частных интересов как раз и заключается в том, что частное лицо по отношению к публичному должно проявлять уважение по принятому "закону Клишаса" , а вот публичное лицо по отношению к частному вовсе не обязан этого делать. Такие у частного лица "права" и "свободы". Как вам это нравится?
Lana
2019-05-14 11:27:11
Не "пробить" ей эту стену. К сожалению это стало очевидно после мартовских выборов 2018 года.
Leopol'd
2019-05-14 11:24:05
"Главный" указания не дал, а сами думать отвыкли.
баян
2019-05-14 11:21:52
тогда бы все сидели без зарплаты свое огромной
mentor
2019-05-14 11:16:05
Кто бы сомневался...
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