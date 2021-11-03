Депутаты Карелии предложили наказывать владельцев животных за самовыгул

Парламентарии Карелии предлагают ввести ответственность за безнадзорный выгул домашних животных.

Депутаты Заксобрания республики Ольга Шмаеник, Марина Гуменникова, Ирина Кузичева, Натали Карапетян подготовили обращение в Государственную Думу с предложением внести изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и установить ответственность владельцев домашних животных за несоблюдение требований к их содержанию, в том числе выгулу. Об этом информирует пресс-служба регионального парламента.

Сообщается, что поводом для инициативы послужили жалобы граждан и органов местного самоуправления на то, что владельцы собак зачастую отпускают питомцев гулять одних. Это негативно влияет на безопасность жителей и состояние окружающей среды, пояснили в Заксобрании. В настоящее время ответственность за безнадзорный выгул не установлена.

Как отмечается в обращении, в июле 2021 года депутатами Госдумы был внесен проект федерального закона, которым предложено установить административную ответственность за несоблюдение общих требований к содержанию животных, за исключением обязательств по содержанию домашних питомцев. Депутаты парламента Карелии считают необходимым расширить предложенные составы административных правонарушений и установить ответственность, в частности, за нарушения, допускаемые при выгуле домашних животных, в том числе потенциально опасных собак.

Инициатива депутатов будет рассмотрена 9 ноября на заседании комитета по законности и правопорядку.

Ранее власти назвали районы Карелии, где почти не осталось бродячих собак.