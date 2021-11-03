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Депутаты Карелии предложили наказывать владельцев животных за самовыгул

Новости. Общество
14:02, 03 Ноября 2021
фото: © Лев Федосеев/ТАСС, архив

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Парламентарии Карелии предлагают ввести ответственность за безнадзорный выгул домашних животных.

Депутаты Заксобрания республики Ольга Шмаеник, Марина Гуменникова, Ирина Кузичева, Натали Карапетян подготовили обращение в Государственную Думу с предложением внести изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и установить ответственность владельцев домашних животных за несоблюдение требований к их содержанию, в том числе выгулу. Об этом информирует пресс-служба регионального парламента.

Сообщается, что поводом для инициативы послужили жалобы граждан и органов местного самоуправления на то, что владельцы собак зачастую отпускают питомцев гулять одних. Это негативно влияет на безопасность жителей и состояние окружающей среды, пояснили в Заксобрании. В настоящее время ответственность за безнадзорный выгул не установлена.

Как отмечается в обращении, в июле 2021 года депутатами Госдумы был внесен проект федерального закона, которым предложено установить административную ответственность за несоблюдение общих требований к содержанию животных, за исключением обязательств по содержанию домашних питомцев. Депутаты парламента Карелии считают необходимым расширить предложенные составы административных правонарушений и установить ответственность, в частности, за нарушения, допускаемые при выгуле домашних животных, в том числе потенциально опасных собак.

Инициатива депутатов будет рассмотрена 9 ноября на заседании комитета по законности и правопорядку.

Ранее власти назвали районы Карелии, где почти не осталось бродячих собак.

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Комментарии

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Vel
2021-11-03 16:40:41
У меня городские кошатники и собачники ассоциируются с загаженными тротуарами, особенно весной, шерстью в подъездах, лаем, воем в квартирах человейников. Хочешь содержать питомца, переселяйся в свой дом.
лишьбыпротив
2021-11-03 18:20:30
Vel, полностью согласен.
Гражданин
2021-11-03 15:50:21
Это называется бездумно работать.
Сегодня не работает закон в отношении владельцев собак которые гуляют с ними без намордников и поводков - а они замахнулись на новые нарушения.
Интересно как это будет.
Здравствуйте собака породы овчарка - вы не подскажите где живете ?
лишьбыпротив
2021-11-03 14:48:44
Фрау эмми как обычно против ? :)
Кеша
2021-11-03 14:11:06
Площадки для выгула постройте бездари , а не липовую заботу демонстрируйте .
топка
2021-11-03 15:12:06
Кеша, вам для собак, другим для авто. Куда крестьянину деваться?© :)
Изя
2021-11-03 15:24:58
топка, имеем конституционное право , не все же по понятиям как приставам и бандосам жить .
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