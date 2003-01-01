Депутаты Кемского района выбрали нового главу

Депутаты Кемского района единогласно поддержали кандидатуру Светланы Долининой на пост главы.
Сегодня в Кемском районе избрали нового главу. Единогласно народные избранники поддержали кандидатуру Светланы Долининой, которая ранее возглавляла администрацию района. Об этом сообщил министр экономического развития Карелии Антон Фокин, он курирует Кемский округ.
— Светлана Долинина — руководитель опытный, имеет стаж муниципальной службы и в должности начальника финансового управления, замглавы по части ЖКХ. Стоит отметить и юридические знания, полученные в Академии госслужбы. Безусловно этот опыт помог на высоком уровне организовать работу муниципалитета, обеспечивая исполнение основных направлений администрации. И единое мнение депутатов тому подтверждение. Уверен, что профессиональные навыки и знания позволят Светлане Владимировне продолжить работу в заданном направлении и вывести округ на новый уровень, — написал в соцсетях Антон Фокин.
