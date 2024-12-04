Депутаты Лахденпохского района встретились с главным энергетиком Карелии

Лахденпохский РЭС в ближайшее время ждут преобразования.

Во время встречи директор Карельского филиала «Россети Северо-Запад» Александр Шадрин рассказал депутатам о работе энергетиков во время ликвидации последствий аварийного отключения энергоснабжения в Лахденпохском районе и о планах сетевой организации по укреплению энергобезопасности района на ближайший год. Об этом сообщили в паблике Лахденпохский район.



Из-за аварии в Лахденпохском районе без энергоснабжения остались 37 населённых пунктов. С 15.00 час. 23 ноября по 18.00 час. 27 ноября район жил в режиме ЧС. Сейчас там продолжает действовать режим повышенной готовности.



По мнению администрации района, проблемы накопились в еще раньше. Много лет в электрические сети района были минимальные вложения.





«Кроме того, случилось аномальное погодное явление, которое объяснить невозможно, — отметил Александр Шадрин. — По дороге от Петрозаводска до Сортавалы снега на деревьях почти не было, а здесь был мощнейший снегопад с сильным ветром. К сожалению, линии 10 кВ не выдержали падения деревьев и „сложились“. На устранении аварии было задействовано больше 30 бригад, но процесс восстановления шёл долго. Были случаи, когда бригада работала на линии, восстанавливала один пролёт, а в это время у них на глазах в соседних пролётах падали деревья и рвали провода. Хорошо, что никто не пострадал! Как только погода успокоилась, стихла, буквально за несколько дней линии удалось восстановить, привести в порядок».



С 28 ноября энергетики меняют голый провод на СИП (самонесущий изолированный провод) на самом проблемном участке в поселке Элисенваара. Это позволит избежать массовых отключений электроснабжения (в большинстве случаев, СИП выдерживает падение дерева). Старые опоры меняют сейчас на новые.





Следующим этапом станет аналогичная работа по замене голого провода на СИП в п. Тоунан.

«Заменим порядка 15 километров линий. Надеемся, что после „сипования“ двух больших поселений таких проблем с энергоснабжением не будет», — подчеркнул Шадрин.



По словам руководителя Карельского филиала «Россети Северо-Запад», помимо ремонтной и инвестиционной энергопрограмм, в 2025–2026 годах карельские энергетики получат 2 млрд рублей федеральных средств, из которых 300 млн рублей планируется направить на восстановление энергохозяйства Сортавальского и Лахденпохского районов. Эти деньги также пойдут на сипование линий электропередачи.

«К сожалению, линий, которые могли бы выдержать любые погодные испытания и падение деревьев, в настоящее время не существует. СИП тоже рвется. Поэтому 100-процентно гарантировать отключения электроснабжения невозможно. Но мы постараемся сделать всё, чтобы в Лахденпохском районе больше не было продолжительных и массовых отключений», — подытожил Александр Шадрин.





