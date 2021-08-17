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Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста

Новости. Политика
15:51, 18 Августа 2021
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

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Об этом рассказал депутат Заксобрания Карелии, руководитель фракции КПРФ Евгений Ульянов.

Как пояснил Евгений Ульянов, депутаты от КПРФ внесли в Государственную думу законопроект о возвращении возраста выхода на заслуженный отдых в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Для Карелии, соответственно, это будет возвращение к 55 годам для мужчин и 50 годам для женщин, как было до пресловутой «пенсионной реформы» на нашей северной территории.

- В пояснительной записке к законопроекту коммунисты отметили, что аргументы в пользу повышения пенсионного возраста не оправдали себя: экономика не нуждается в увеличении числа работников, - рассказал Евгений Ульянов. - При этом, по данным Финансового университета при правительстве страны, до 60 лет в России не доживают 30% мужчин, до 65 лет – 43%. И повышение пенсионного возраста усугубляет эту тенденцию. Другая сторона этого процесса – рост безработицы среди молодых. Уже сейчас 48% всех безработных – молодежь.

Коммунисты уверены, что повышение пенсионного возраста увеличивает долю людей, не доживающих до 60 и 65 лет. Реформа партии власти приведет к значительному росту нагрузки на Фонд социального страхования из-за возросшего числа обращений за инвалидностью, а также «увеличит смертность людей старшего возраста из-за роста трудовой нагрузки, а также потому, что безработица и связанные с ней стрессы и самоубийства среди них наверняка умножатся»:

«Ухудшение состояние здоровья граждан предпенсионного возраста, вынужденных работать, приведет к значительному росту нагрузки на Фонд социального страхования Российской Федерации. С повышением пенсионного возраста несравненно большее число граждан будет обращаться за инвалидностью. Во что это обойдется самому Пенсионному фонду, правительство не оценило», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, пенсионный возраст в России был повышен в 2018 году. В Госдуме законопроект о повышении пенсионного возраста поддержали депутаты от "Единой России". В Карелии в поддержку так называемой "пенсионной реформы" высказались депутаты Законодательного собрания от "Единой России" и ЛДПР.

Карельское отделение КПРФ выступило категорически против повышения пенсионного возраста и возглавило борьбу против "пенсионной реформы" в нашей республике. В Петрозаводске в 2018 году коммунисты провели четыре акции протеста, самая многочисленная - на Студенческом бульваре, собрала около тысячи участников.

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Комментарии

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Серж
2021-08-18 17:34:42
Бред и популизм , если в ГД засилье едросов, то на что они рассчитывают, законопроект загнобят . Ленина бы лучше почитали .
Виктор
2021-08-18 17:32:41
А чего ждали так долго и не вносили??? А теперь перед выборами засуетились, смешно.
Антон
2021-08-18 17:24:31
Предвыборная имитация бурной деятельности. Где брать доп. расходы фед. бюджета без повышения возраста не сказали.
Выдумку (ничем не подкрепленную) про увеличение числа инвалидов от того, что возраст повышен, озвучили.
Выдумку о том, что повышение приведет к увеличению числа больничных озвучили, но факт о том, что бюджет на больничные фсс формирует без трансфертов из федерального бюджета, умолчали.
Гость
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