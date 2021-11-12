Депутаты отказались назначить проверку, как власти Петрозаводска потратили 1,4 млрд рублей

Комитет по бюджету и налогам парламента Карелии отказался дать поручение Контрольно-счетной палате проверить расходование средств республиканского бюджета, выделенных Петрозаводску в 2021 году.

Обсуждение этого вопроса состоялось на сегодняшнем заседании комитета. Депутаты сформировали пакет поручений Контрольно-счетной палате провести проверку эффективности расходования бюджетных денег, выделенных различным государственным учреждениям и некоторым муниципальным образованиям.

В том числе, поднимался вопрос о том, чтобы провести проверку, как власти Петрозаводска потратили 1,4 млрд. рублей, выделенных в 2021 году на ремонт дорог, строительство различных объектов и ряд других нужд.

Комитет отказался дать такое поручение на том основании, что в столице Карелии есть своя Контрольно-счетная палата, которая сама может провести проверку, если это поручение ей даст горсовет Петрозаводска.