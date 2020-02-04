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Депутаты парламента: Долги перед кредиторами могут поставить под угрозу нормальное функционирование больниц

Новости. Политика
18:40, 04 Февраля 2020
фото: ИА "Республика Карелия"
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По данным министерства здравоохранения Карелии, поступившим сегодня в Законодательное Собрание, на 1 января 2020 года просроченная кредиторская задолженность у 13 государственных учреждений здравоохранения составила 205 178,9 тыс. рублей.

Ранее депутаты Законодательного собрания сообщили о необходимости совместно с правительством Карелии проработать варианты погашения задолженности медучреждений.

Как пояснили в Минздраве, к концу 2019 года размер кредиторской задолженности медучреждений составил порядка 200 млн рублей, что на 150 млн рублей больше в сравнении с 2017 годом. Основными причинами роста задолженности являются изменение методики расчётов Фонда обязательного медицинского страхования, в связи чем с регион не получил федеральную субвенцию в сумме 537 млн рублей, а также значительные затраты на коммунальные услуги. В числе других причин также называется  недовыполнение отдельными учреждениями плановых объемов оказания медицинской помощи в рамках ОМС и увеличение расходов на коммунальные услуги, обусловленное ростом тарифов.

"Безусловно, сложившаяся ситуация не может не вызывать опасений, так как накопленные долги перед кредиторами могут поставить под угрозу нормальное функционирование больниц, - говорит депутат Николай Зайков. – Например, просроченная задолженность Кемской ЦРБ составляет 3,5 млн рублей, Лоухской ЦРБ – 8,5 млн рублей. Поэтому совместно с правительством Карелии мы должны найти способы помочь учреждениям здравоохранения республики снизить долговое бремя".

Одновременно с этим депутаты отметили необходимость устранения причин возникновения задолженности и дальнейшего недопущения её роста.

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