Депутаты парламента Карелии пообещали не скрывать свои персональные данные в декларациях о доходах

С 1 марта в России вступает в силу закон, согласно которому декларации депутатов теперь будут публиковать в обобщенном виде без указания персональных данных.

Представители двух парламентских фракций рассказали РБК Карелия о позиции в отношении нового закона.

Ряд депутатов регионального Законодательного Собрания настроены продолжать публиковать сведения о своих доходах.

Как заявил Ройне Изюмов, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Республике Карелия, депутаты объединения будут размещать информацию в открытом доступе, так как это обязанность каждого депутата как народного избранника. В настоящее время, по словам парламентария, проходит выбор площадки, на которой будут размещаться сведения в свободном доступе.



В том, что любая информация должна быть доступна для граждан уверен и Леонид Лиминчук, председатель комитета Заксобрания Карелии по экономической и промышленной политике, ЖКХ и энергетике, член фракции «Единая Россия».

«В случае голосования я бы не стал поддерживать подобную инициативу. Депутаты не должны отчуждаться от интересов общества», — считает он.

В тоже время, по словам депутата, он понимает причины, по которым подобная инициатива появилась, так как часто возникает прессинг публичных персон после раскрытия персональных данных, не имеющих отношения к доходам.



Госдума России приняла изменения в закон об общих принципах организации публичной власти 25 января. С 1 марта информация о доходах депутатов Госдумы и членов Совфеда, а также депутатов законодательных органов субъектов будет публиковаться «при условии отсутствия в такой информации персональных данных, позволяющих идентифицировать соответствующее лицо, и данных, позволяющих индивидуализировать имущество, принадлежащее соответствующему лицу».