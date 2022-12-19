Депутаты парламента Карелии поздравили победителей и лауреатов Премии «Достижение 2022»

Депутаты Законодательного собрания Карелии Илья Раковский и Артем Валюк поздравили победителей и лауреатов премии признания социально активной и талантливой молодежи республики «Достижение 2022».

Конкурс проводился для популяризации в республике социально-значимой деятельности в сфере государственной молодежной политики. Соревновались студенты, школьники, руководители творческих проектов, тренеры и педагоги творческих молодых команд, муниципальные руководители органов по делам молодежи и др. Организатором мероприятия является «Карельский региональный Центр молодежи».

Вице-спикер карельского парламента Илья Раковский отметил, что в этом году участниками конкурса стали более 70 представителей молодежи региона. Конкурс проводился по 8 номинациям, в частности, «Развитие и поддержка творческой молодежи», «Развитие патриотического воспитания», «Вовлечение молодежи в добровольческую деятельность» и иным направлениям.

«Такие мероприятия аккумулируют активную молодежь Карелии. Способствуют раскрытию творческого потенциала и развитию в регионе социально важных направлений, например, добровольчества. Еще с периода пандемии темпы активности не снижаются. Ребята охотно вовлекаются в добровольческую деятельность: ухаживают за пожилыми лицами, занимаются доставкой дров, участвуют в акциях. 15 декабря 2022 года прошла юбилейная, пятая республиканская премия, надеемся, что и дальше это направление будет развиваться», — обратился к аудитории депутат Артём Валюк.

Все победители и лауреаты Премии получили в подарок двухдневное путешествие по Карелии.