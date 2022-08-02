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Депутаты парламента Карелии согласились войти в списки претендентов на должность сенатора

Новости. Политика
15:31, 07 Августа 2022

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Кандидаты в губернаторы Карелии назвали фамилии людей, достойных, по их мнению, должности сенатора.

Претенденты на пост главы Карелии перед процедурой регистрации представили в Центризбирком пакеты документов, необходимых для получения официального статуса кандидатов. Согласно федеральному законодательству, каждый, кто хочет стать губернатором, должен составить список людей, которых он будет предлагать на пост сенатора от Карелии.

Все они, как положено по закону, дали письменное согласие на то, что они готовы пойти работать в Совет Федерации.

Среди них есть депутаты Законодательного собрания Михаил Уханов, Лидия Суворова, Сергей Андруневич, Владимир Кванин, Мария Гоголева. Первые трое помимо парламентской трибуны нигде себя особо не проявили. Кванин известен как руководитель компании, которая собирается строить завод по переработке мусора под Петрозаводском, а Гоголева — как руководитель фонда имени своего легендарного отца-художника.

Кто еще фигурирует в «сенаторских списках», читайте в статье «Собрались как-то пенсионер, безработный и кладовщик…»

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