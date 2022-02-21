Депутаты парламента Карелии выступили против поправок к Налоговому кодексу, ущемляющих права бизнеса

Комитеты парламента Карелии по экономической политике и бюджету выступили против планируемых изменений в Налоговом кодексе, согласно которым предлагается публиковать в интернете сведения об аресте имущества предпринимателей до того, как они стали нарушителями.

Об этом сообщила бизнес-омбудсмен Елена Гнетова.

По ее словам, проект поправок к Налоговому кодексу касается предварительных обеспечительных мер в отношении имущества налогоплательщиков. К числу таких мер относится запрет на совершение любых сделок с имуществом. Налоговые органы получат право применять такие меры еще до того, как будет доказан факт нарушения.

По мнению бизнес-омбудсмена, это противоречит закреплённому в статье 35 Конституции Российской Федерации принципу неприкосновенности частной собственности и принципу презумпции добросовестности налогоплательщика.

«Законопроектом предлагается размещать информацию о принятом налоговыми органами решении принятия предварительных обеспечительных мер с указанием имущества налогоплательщика в сети Интернет, в открытом доступе, что является раскрытием коммерческой тайны и ведёт к большим репутационным рискам для субъекта предпринимательства. В законопроекте не указано возможность и порядок обжалования налогоплательщиком как принятого налоговыми органами решения, так и размера предварительных обеспечительных мер, наложенных на имущество организации или индивидуального предпринимателя», — пояснила Гнётова.

Карельские депутаты согласились с ее предложением инициировать доработку поправок к Налоговому кодексу с обязательным широким обсуждением с предпринимательским сообществом. Обращение направлено в Государственную Думу РФ.