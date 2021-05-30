Депутаты Петросовета одобрили кандидатов на звание «Почетный гражданин Петрозаводска»

На заседаниях постоянных комиссий депутаты Петрозаводского городского совета одобрили проекты решений о присвоении в этом году звания «Почетный гражданин города Петрозаводска»

На заседаниях городские парламентарии большинством голосов поддержали кандидатуры директора Музея изобразительных искусств республики Натальи Вавиловой и депутата Законодательного собрания, известного карельского врача Аркадия Рутгайзера. Депутаты рекомендовали к принятию проекты решений о присвоении им почетного звания, сообщает пресс-служба Петросовета.

Ранее кандидатуры Натальи Вавиловой и Аркадия Рутгайзера получили поддержку профильной конкурсной комиссии, в которую входят представители Петросовета и администрации города.

Ранее сообщалось, депутаты присвоят звания лучшим гражданам Петрозаводска в начале июня.