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Новости. Общество
16:06, 24 Июля 2018

Депутаты Петрозаводского горсовета и контролеры следят за ремонтом дорог

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Они считают, что мэрия должна принимать работы подрядчика по результатам исследования асфальта.

Администрация Петрозаводска подписала два контракта на второй этап летнего дорожного ремонта. Победителем аукционов стало предприятие ИП Мосоян, которое отремонтирует более 4,5 тысячи квадратных метров дорог до 31 августа.

Как рассказал депутат Петросовета Дмитрий Романов, за качеством работы нового подрядчика будут внимательно следить не только сотрудники мэрии, но и общественные контролеры. На прошлой неделе они проверили, как ООО "Онегодорстрой" исправило выявленные ранее недостатки в ремонте нескольких улиц города.

По словам Романова, в целом контролеры остались удовлетворены качеством работ подрядчика. Тем не менее общественники обратили внимание сотрудников администрации на ряд потенциальных недочетов. В частности, речь идет об использовании смеси, не соответствующей условиям контракта, на территории переулка Ругозерского.

Кроме того, общественные контролеры рекомендовали мэрии принимать работы подрядчика только по результатам лабораторного исследования асфальта. Это, по словам Романова, позволит наверняка установить, что работы выполнены качественно, и обезопасит городские власти от ситуаций, когда внешне хорошо выглядящий асфальт через небольшое время приходил в неудовлетворительное состояние.

Депутат пообещал, что общественные контролеры продолжат следить за качеством ремонта городских дорог. Не станут исключением и работы по только что заключенным муниципальным контрактам.

- Подрядчик новый, поэтому все этапы работ будем контролировать, - заверил Романов.

Сэкономленные на проведении аукционов средства позволят городской администрации провести дополнительные торги на ремонт дорог. За счет экономии в два миллиона рублей планируется дополнительно отремонтировать полторы тысячи квадратных метров дорожного покрытия.

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