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Депутаты поддержали переназначение детского омбудсмена в Карелии, и напомнили: «один в поле не воин»

Новости. Общество
16:25, 15 Ноября 2022
фото: © Законодательное собрание Карелии

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Комитет по законности и правопорядку парламента Карелии рекомендовал переназначить Геннадия Сараева на посту регионального уполномоченного по правам ребенка.

С инициативой о продлении полномочий детского омбудсмена обратился в Законодательное собрание глава Карелии Артур Парфенчиков.

Представляя кандидатуру уполномоченного, представитель главы Карелии в парламенте Юрий Шабанов рассказал, каких результатов удалось добиться Геннадию Сараеву за 5 лет работы в этой должности.

«Реализовано больше 40 социально значимых проектов, большинство из которых направлено на реализацию прав ребенка и защиту прав детства. За время работы Геннадий Александрович выстроил конструктивное взаимодействие не только с органами власти, но и с общественными объединениями, создал эффективную систему работы с обращениями граждан», — пояснил Шабанов.

Он так же отметил несколько важных проектов в сфере защиты прав детей, реализованных по инициативе Сараева, том числе создание службы экстренной помощи семьям с детьми.

Члены комитета единогласно поддержали кандидатуру Сараева.

«Работа уполномоченного по правам ребенка организована очень компетентно, на высоком уровне. Геннадий Александрович как никто другой решает различные проблемы, связанные с защитой прав детей, взаимодействия с органами власти», — считает председатель Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галина Гореликов.

Ее коллега по депутатскому корпусу Евгений Ульянов отметил неформальный подход омбудсмена к обращениям граждан.

«У него сложная работа с семьями, с детьми. Надо все пропускать через себя. Наша фракция направляла ряд обращений в адрес уполномоченного и ни одно из них не было рассмотрено формально, на каждое были даны конкретные рекомендации», — пояснил депутат.

Парламентарии рекомендовали омбудсмену обращаться за поддержкой в Законодательное собрание для решения проблем, требующих законодательного регулирования. В их числе, например, освещение улиц и состояние дорог от которого зависит безопасность детей.

«Один в поле не воин. Давайте вместе возьмемся за решение этих серьезных вопросов. Мы всегда поможем», — сказал председатель комитета по законности и правопорядку Сергей Шугаев.

Уполномоченный ответил, что считает взаимодействие с органами власти — главным залогом успеха своей работы.

«Я исхожу из здравого смысла. Уходить в неконструктивную критику я считаю бессмысленным. Только во взаимодействии с органами власти и общественными организациями можно действительно решить те вопросы, которые ставятся перед уполномоченным», — отметил омбудсмен.

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